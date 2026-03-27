إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية “تويتر”

دفع الملياردير إيلون ماسك عبر فريقه القانوني بطلب إلى محكمة اتحادية لإعادة النظر في حكم صدر مؤخرًا بشأن صفقة استحواذه على تويتر، معتبرًا أن الحكم شابه خلل في تقييم هيئة المحلفين.

وأشار محامي ماسك، أليكس سبيرو، في مذكرة قُدمت إلى المحكمة في سان فرانسيسكو، وفقاً لرويترز، إلى أن هيئة المحلفين استخدمت الحكم “لإرسال رسالة” بدلاً من الالتزام بإصدار قرار قانوني محايد، لافتًا إلى واقعة كتابة الرقم “4.20 دولار” باللون الأزرق على استمارة الحكم، في إشارة اعتبرها “سخرية” من موكله.

ويرتبط الرقم 420 بثقافة الماريجوانا، وهو رقم سبق أن استخدمه ماسك في تصريحات وأنشطة تجارية، من بينها عرض شراء تويتر بسعر 54.20 دولار للسهم، ضمن صفقة بلغت قيمتها نحو 44 مليار دولار.

وأكد سبيرو أن هذه الواقعة، إلى جانب ما وصفها بأخطاء أخرى، تثير شكوكًا جدية حول نزاهة الحكم الصادر في 20 مارس، والذي قد يترتب عليه تعويضات تصل إلى 2.5 مليار دولار، مطالبًا القاضي الاتحادي تشارلز براير بإجراء تحقيق إضافي.

أخبار24