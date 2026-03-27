ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العملة الورقية الأمريكية ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترامب ابتداءً من هذا الصيف، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي في منصبه أن يوقع على عملة أمريكية.

كما سيحذف، ولأول مرة منذ 165 عامًا، توقيع أمين الخزانة الأمريكي، الذي يتبع لوزير الخزانة ويشرف على مكتب النقش والطباعة، ودار سك العملة الأمريكية، وغيرها من وظائف وزارة الخزانة.

أول طباعة ستكون فى يونيو

وستُطبع أولى فئات المئة دولار التي تحمل توقيع ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يونيو، تليها فئات أخرى في الأشهر اللاحقة. قد يستغرق تداول الأوراق النقدية الجديدة في البنوك عدة أسابيع.

ولا تزال وزارة الخزانة الأمريكية تُصدر أوراقًا نقدية تحمل توقيعات وزيرة الخزانة السابقة في عهد الرئيس جو بايدن، جانيت يلين، وأمينة الخزانة السابقة لين ماليربا.

وستكون ماليربا آخر من تبقى من سلسلة متصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1861، وهو العام الذي أصدرت فيه الحكومة الأمريكية العملة لأول مرة.

أحدث مساعى إدارة ترامب لتكريم اسمه

ويعد تغيير التوقيع أحدث مساعي إدارة ترامب وحلفائها لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات المعدنية. وقد وافقت لجنة فنية فيدرالية، عيّن ترامب أعضاءها، الأسبوع الماضي على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب.

وصرح بيسنت في بيان له بأن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، نظرًا للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي الذي شهدته البلاد خلال ولاية ترامب الثانية.

وقال بيسنت: “لا توجد طريقة أقوى للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم ورئيسنا دونالد جيه. ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار الأمريكي تحمل اسمه، ومن المناسب تمامًا إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى الـ550 لتأسيس الولايات المتحدة”.

وقد تعثرت جهود إصدار عملة معدنية متداولة من فئة دولار واحد تحمل اسم ترامب بسبب القوانين التي تحظر تصوير الأفراد الأحياء على العملات المعدنية الأمريكية.

ويمنح قانون ينظم طباعة أوراق الاحتياطي الفيدرالي وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة التزييف.

ويشترط القانون الإبقاء على عناصر معينة، بما في ذلك عبارة “نثق بالله”، ولا يسمح إلا بصور الأشخاص المتوفين.

