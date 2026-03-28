إيران تحتج على “نهج الإمارات” وتذكر بحق “الدفاع المشروع”

بعث مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي على ” إتاحة الإمارات أراضيها وأجواءها للهجوم على إيران”.

وشدد إيرواني على أن إيران “تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة الحق في الدفاع المشروع”.

جاء ذلك في خضم المواجهة السياسية الإيرانية – الخليجية على خلفية الضربات العسكرية التي تشنها طهران على أهداف لدى جيرانها في إطار ردها على القصف الأمريكي الإسرائيلي لأراضيها.

إذ أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، قرارا تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران بـ”وقف جميع الهجمات غير المبررة” فورا وتقديم “تعويضات” لجميع ضحاياها.

وتؤكد طهران أن صواريخها “تستهدف حصرا القواعد والمراكز المرتبطة بعدوها الأول الولايات المتحدة”.

وفي سياق هذا الجدل أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن أي استهداف للمدنيين أو البنية التحتية أو أي تهديد لأمن الطاقة والملاحة الدولية “لن يمر دون محاسبة”، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس مكفول لبلاده، فيما حذرت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة من التداعيات الخطيرة للسلوكيات الإيرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة على ضرورة حماية الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

وقالت: “لا ينبغي السماح لإيران الدولة الراعية للإرهاب بتحديد السعر العالمي للغذاء والغاز”.

يشار إلى أن الإمارات كانت أعلنت منذ بداية الحرب التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.

وهو التزام ترى طهران أن أبو ظبي لا تتقيد به.

