تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام

يستعد “أمير الغناء العربي” الفنان هاني شاكر لمغادرة العاصمة الفرنسية باريس عائداً إلى القاهرة نهاية الأسبوع المقبل، بعد رحلة علاجية حرجة شهدت خضوعه لجراحة دقيقة في القولون، وتحسناً كبيراً في مؤشراته الحيوية.

إلى القاهرة

فقد كشف مصدر مقرب من العائلة تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن زوجة الفنان نهلة توفيق، ونجله شريف، يتواجدان معه بالمستشفى ويتابعان حالته لحظة بلحظة مع الفريق الطبي المعالج له.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية لشاكر تحسنت بشكل كبير للغاية، حيث سمح له الطبيب المعالج بالتحرك خارج الغرفة بمساعدة فريق التمريض، وكذلك زوجته ونجله

وأكد المصدر أن البروفيسور إلكسندر رو، المعالج لهاني شاكر، طمأن أفراد أسرته بأنه من الممكن السماح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى القاهرة نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من البروتوكول العلاجي الذي يخضع له، خاصة أنه بحلول ذلك الوقت سيكون قد استكمل فترة علاجه وتم الاطمئنان على حالته الصحية بشكل عام.

إلى جناح خاص

يذكر أن الفريق الطبي المعالج كان قرر نقل الفنان هاني شاكر من غرفة العناية المركزة إلى جناح خاص بالمستشفى، وذلك بعد الاستقرار الملحوظ في حالته الصحية.

وأكد الطبيب المعالج أن شاكر تخطى مرحلة الخطر، ولم يعد بحاجة إلى الأجهزة الطبية الخاصة بغرفة الرعاية الفائقة، خاصة أن مستوى الأكسجين بالدم وصل إلى المعدل الطبيعي، ما يعني عدم حاجته لأجهزة التنفس الاصطناعي، كما أن النبض يعمل بشكل جيد وكذلك باقي الوظائف الحيوية.

العربيه نت