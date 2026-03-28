جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد

أطلقت شركة جوجل ميزة الترجمة الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون وآيباد، في توسّع عالمي يشمل عدداً كبيراً من الدول، بعد أن كانت متاحة سابقاً على نطاق محدود في أندرويد.

وتعمل الميزة عبر تطبيق Google Translate لتقديم ترجمة صوتية فورية عبر السماعات، مستندة إلى نماذج Gemini للحفاظ على نبرة المتحدث وإيقاعه، ما يجعل الترجمة أكثر طبيعية وسهولة في الفهم.

وتشمل الدول التي باتت تدعم الميزة الولايات المتحدة والهند والمكسيك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا ونيجيريا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وبنغلاديش وتايلاند، مع دعم أكثر من 70 لغة وإمكانية استخدامها مع أي نوع من السماعات.

وتوفّر الميزة أوضاعاً متعددة مثل وضع الاستماع للترجمة المستمرة، ووضع المحادثة للحوار الثنائي، وخيار النص فقط للبيئات الهادئة، فيما يأتي هذا التوسّع بالتزامن مع إطلاق ميزة “البحث الحي” عالمياً في أكثر من 200 دولة عبر تطبيقي Google وGemini.

