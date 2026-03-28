الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفع الدولار مدعوماً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ليقترب من تحقيق مكاسب شهرية تبلغ 2.57% في مارس، مسجلاً 100.17 نقطة، وهي أفضل وتيرة منذ يوليو 2025 حين ارتفع 3.4%.

وتراجع الين إلى 160.35 ين مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 160 ين للمرة الأولى منذ يوليو 2024، ما أثار توقعات بتدخل ياباني لدعم العملة.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بفعل ارتفاع أسعار النفط، بينما دعمت توقعات رفع الفائدة قوة الدولار.

وانخفض اليورو إلى 1.1509 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.3268 دولار، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 3.914% ولأجل 10 سنوات إلى 4.438%.

