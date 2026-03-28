استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين ، استقرار الديون الخارجية بشكل عام، مع وصول الديون الخارجية غير المسددة لنحو 2.33 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي.

وانخفض هذا الرقم بـ15.5 مليار دولار أمريكي، أو 0.7 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقا للبيانات.

وقال لي بين نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، حسبما أفادت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسنا في عام 2025، فيما بقي هيكل الاستحقاق مستقرا على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية قياسا إلى نهاية عام 2024 وفقا لـ لي.

وبالنسبة إلى هيكل الاستحقاق، شكلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضا أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح لي أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دوليا، مضيفا أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

