إطلالة شتوية.. ظهور لافت لـ ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت ناهد السباعي بإطلالة شتوية لافتة تكشف عن جمالها وأناقتها، وقد حازت الصورة على أعجاب و تفاعل متابعيها.

وشاركت الفنانة ناهد السباعى بمسلسل المتر سمير، فى موسم دراما رمضان 2026 إلى جانب النجم كريم محمود عبد العزيز.

وقالت النجمة ناهد السباعي إن تفاصيل الدور الذي تقدمه في مسلسل “المتر سمير” نابع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.

وقالت ناهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.

وأضافت “السباعي” تقديم الشخصية تطلّب التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.

على جانب آخر لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار منذ الحلقات الأولى من مسلسل إفراج، الذي يشارك في بطولته النجم عمرو سعد ضمن السباق الدرامي في رمضان 2026.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، تحدثت ناهد السباعي عن ردود الفعل الإيجابية التي حصدها العمل.

صدى البلد