دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر

كشفت دراسة صينية حديثة أن شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، بينما تناول كميات كبيرة جدًا، مثل 5 أكواب أو أكثر يوميًا، يتسبب في نتائج عكسية.

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تحمي الدماغ

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “فودان” الصينية على بيانات ضخمة لأكثر من 461 ألف شخص تمت متابعتهم لمدة 13.4 سنة، واتسقت النتائج مع جميع أنواع القهوة، بما في ذلك القهوة سريعة التحضير، والقهوة المطحونة، والقهوة منزوعة الكافيين.

وتوصلت الدراسة إلى أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تحمي الدماغ، والكافيين بجرعات معتدلة يساعد على تحسين التركيز والطاقة بدون ما يرفع التوتر.

وقال استشاري في الطب النفسي توم ماكلارين، إن الاعتدال في القهوة يدعم المزاج والأداء الوظيفي، بينما تميل المستويات الأعلى من الكافيين إلى زيادة القلق، وسرعة الانفعال، واضطرابات النوم.

وأضاف أنه عندما يصبح تناول القهوة مفرطًا، فإن التأثير المنبه نفسه الذي يبدو مفيدًا في البداية قد يبدأ في تفاقم التوتر والأرق واضطرابات النوم، مما يؤثر بدوره على الصحة النفسية.

