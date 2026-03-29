عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل

كشفت عدة تقارير أجنبية، عن رفض عائلة الممثلة الكوري الجنوبي لي سانج بو، الإفصاح عن سبب وفاته، بعد العثور عليه داخل شقته يوم الخميس الماضي في مقاطعة جيونغي، كوريا الجنوبية، عن عمر يناهز الـ 44 عاماً.

وسبق وقد اصدرت شركة إدارة اعمال الممثل الكوري الشهير بياناً قائلة :”نأسف لإبلاغكم بوفاة ممثلنا لي سانج بو، وبناءً على طلب عائلته، لا يمكننا الكشف عن سبب الوفاة حرصاً على خصوصية وحماية عائلته، نرجو من وسائل الإعلام والجمهور الامتناع عن التغطية الإعلامية والزيارات، ونُقدّر تفهمكم وتعاونكم، شكراً لكم”.

وكشف البيان عن توقيت مراسم الجنازة التي ستقام اليوم وعلى الرغم من أن الشرطة لم تشتبه في وجود شبهة جنائية، إلا أن التحقيق لا يزال جارياً، ولم تُدلِ السلطات بأي معلومات إضافية حول وفاة الممثل حتى الآن.

سبق وتورط الممثل الراحل صاحب الـ 44 عاماً في قضية تعاطي ممنوعات في عام 2022 والتي أعلن فيها آنذاك تورطه زوراً، والتي أدت إلى توقف مسيرته الفنية لفترة وجيزة، ففي سبتمبر من عام 2022، أُلقي القبض عليه، لكن تبين لاحقاً أنه لا يتعاطى هذه المواد، ولكنه بعد فقدانه شقيقته ووالديه تباعاً، عانى من اكتئاب حاد واضطراب الهلع، مما دفعه لتناول مضادات الاكتئاب ومثبتات الأعصاب، وقد أظهرت التحليلات الدقيقة التي أجرتها دائرة الطب الشرعي الوطنية عدم وجود أي آثار للممنوعات، وتمت تبرئته في نهاية المطاف من جميع التهم.

لي سانج بو ممثل كوري جنوبي، معروف بأدواره في مسلسلات مثل “سر عظيم”، وُلد عام 1981، وبدأ مسيرته السينمائية بفيلم الدراما “الرجل الخفي” عام 2006، وتألق في العديد من الأعمال البارزة مثل “حياة خاصة”، و”الآنسة مونت كريستو”، و”الإمبراطورية الأنيقة”.

اليوم السابع