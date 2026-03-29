حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز حقيقة ما تردد بشأن الدخول فى مفاوضات مع أحمد القندوسي، لاعب خط وسط فريق لوجانو السويسري، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات أو خطوط تواصل مع اللاعب فى الوقت الحالي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن اسم اللاعب لم يُطرح على طاولة إدارة النادي بشكل رسمي، وأن التركيز حاليًا ينصب على احتياجات الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وخطة التدعيم للموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مقرب من اللاعب أن بعض وكلاء اللاعبين حاولوا تسويقه لنادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن أي تحركات رسمية حتى الآن، في ظل عدم وجود اهتمام جاد من جانب إدارة النادي بالدخول في الصفقة.

الزمالك عن التفاوض مع القندوسي: لا نفكر فى الصفقات الآن

وفى وقت سابق، كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن دخول النادي فى مفاوضات مع الجزائري أحمد القندوسي، لاعب خط الوسط، مؤكداً أن كل ما يُنشر فى هذا الشأن غير صحيح تماماً، فى ظل المرحلة الحالية التي يمر بها النادي.

الزمالك لا يفكر فى ملف التعاقدات حالياً

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تفكر فى ملف التعاقدات أو الصفقات الجديدة في الوقت الراهن، حيث تم إغلاق هذا الملف بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأزمات المالية والقانونية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الأولوية داخل القلعة البيضاء حالياً تتمثل فى سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، من أجل فرض حالة من الاستقرار والانضباط داخل الفريق الأول لكرة القدم، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية.

حل أزمة القيد تتصدر اهتمامات نادي الزمالك

وأشار المصدر إلى أن النادي يعمل أيضاً على حل أزمة إيقاف القيد، فى ظل وجود عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد النادي ويصل إلى 14 قضية، تتطلب مبالغ مالية ضخمة لتسويتها ورفع العقوبات المفروضة.

وشدد على أن إدارة الزمالك تضع هذه الملفات فى مقدمة أولوياتها، باعتبارها أساس استقرار الفريق قبل التفكير في أي صفقات جديدة خلال الفترات المقبلة، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول القندوسي لا أساس له من الصحة

