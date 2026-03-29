مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا في مطلع التعاملات الصباحية، تزامنا مع عودة العمل بكافة قطاعات الجهاز المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وتأتي هذه التحركات وسط وسائل إعلام مصرية، وسط ترقب لنتائج السياسات النقدية، إذ سجل متوسط سعر الصرف زيادة بنحو 77 قرشا مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، ويعكس هذا النشاط حالة التفاعل المباشر مع آليات العرض والطلب في سوق الصرف الرسمية.

وجاءت أسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية في مطلع تعاملات اليوم على النحو التالي:

بنك كريدي أجريكول (CA)

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول للشراء: 53.55 جنيه، والبيع: 53.65 جنيه.

بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي للشراء: 53.55 جنيه، والبيع: 53.65 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي للشراء: 53.55 جنيه، والبيع: 53.65 جنيه.

بنك قناة السويس (SCB)

سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء: 53.52 جنيه، والبيع: 53.62 جنيه.

بنك الإسكندرية (AlexBank)

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 53.50 جنيه، والبيع: 53.60 جنيه.

البنك الأهلي المصري (NBE)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء: 53.45 جنيه، والبيع: 53.55 جنيه.

بنك مصر (BM)

سعر الدولار في بنك مصر للشراء: 53.49 جنيه، والبيع: 53.59 جنيه.

المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء: 53.46 جنيه، والبيع: 53.56 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية للشراء: 53.46 جنيه، والبيع: 53.56 جنيه.

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي للشراء: 53.49 جنيه، والبيع: 53.59 جنيه.

المصدر : المال + روسيا اليوم