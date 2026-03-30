روبرتسون: صلاح أحد أعظم اللاعبين لكنني أخبرته من يتفوق عليه

اختار اللاعب الإسكتلندي آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب الأفضل في تاريخ النادي، في وقت يقترب فيه زميله المصري محمد صلاح من نهاية مشواره مع “الريدز”.

وأعلن محمد صلاح مغادرته فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يمتد حتى نهاية صيف 2027.

ويعد “الفرعون” المصري أحد أبرز أساطير نادي ليفربول، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين “للريدز” برصيد 255 هدفا، كما قاد الفريق لتحقيق عدة ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال آندي روبرتسون في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو، إن صلاح يعد من أعظم لاعبي النادي، لكنه أشار إلى وجود اسم آخر يتفوق عليه في هذا السياق.

وقال الظهير الإسكتلندي: “أعتقد أن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين، لكنني أخبرته في كثير من الأحيان أن هناك من يتفوق عليه، وهو السير كيني دالغليش”، مؤكدا أنه يضع مواطنه الإسكتلندي في المرتبة الأولى، رغم تقديره الكبير لما قدمه “الملك المصري” بقميص النادي.

وأضاف آندي روبرتسون: “أن يذكر اسم صلاح ضمن قائمة تضم أساطير كبار مثل ستيفن جيرارد وإيان راش، فهذا في حد ذاته إنجاز كبير يعكس ما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية”.

