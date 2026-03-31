«سيارة طائرة» تجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد.. طرح بوستر «ابن مين فيهم» تمهيدا لعرضه فى السينمات

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «ابن مين فيهم»، البوستر الرسمى للعمل، استعدادا لطرحه قريبا فى دور العرض السينمائى.

وتصدر البوستر كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد، بمشاركة أحمد عصام السيد، فى مشهد لافت يجمعهم داخل سيارة طائرة فى الهواء.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى حول شخصية «رشدي» التى يقدمها بيومى فؤاد، وهو رجل أعمال يعيش حياة فوضوية ويدخل فى علاقات متعددة دون تحمل مسؤولية حقيقية، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب مع ظهور «ماجدة»، المحامية الجادة التى تجسدها ليلى علوى.

