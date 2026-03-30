برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

استأنف فريق برشلونة تدريباته اليوم، الاثنين، بعد استراحة استمرت أربعة أيام، وسط أنباء إيجابية بخصوص جاهزية بعض لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الاسباني.

عودة بالدي وكوندي لتدريبات برشلونة

وشهدت الحصة التدريبية في مدينة خوان جامبر الرياضية مشاركة أليخاندرو بالدي وجول كوندي، بعد إحرازهما تقدماً واضحاً فى مراحل تعافيهما، ما يزيد من فرص إشراكهما أمام الفريق المدريدي.

من جانبه، حضر فرينكي دي يونج التدريب، لكنه اكتفى بالعمل فى صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج تعافي فردي، ما يجعل مشاركته في المباراة أقل يقيناً.

ويواصل الفريق تحضيراته غدا الثلاثاء، مع استمرار غياب عدد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون حالياً مع منتخباتهم الوطنية.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الإسباني، قبل أن يلتقى الفريقان مجددا الأربعاء 8 إبريل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

