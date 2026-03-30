أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي لـ”الكاف”

تقدم الهلال السوداني بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” احتجاجا على مشاركة حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان المغربي في مواجهة الفريقين ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأوضح الهلال في بيان رسمي أصدره اليوم الاثنين، أن النادي المغربي أشرك حمزة الموساوي، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.وتعود تفاصيل الواقعة إلى فحص أجري بتاريخ 24 يناير الماضي خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز المصري بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث كشفت النتائج عن وجود مادة محظورة في عينة الموساوي، ليتقرر إيقافه لمدة 30 يوما عن ممارسة أي نشاط كروي.

وأشار بيان الهلال إلى أن الاتحاد الإفريقي أعلن قرار إيقاف الموساوي رسميا في 11 مارس، أي قبل مواجهة الهلال بـ48 ساعة فقط، لكن المفاجأة تمثلت في رفع الإيقاف يوم المباراة، مما أتاح للاعب المشاركة والمساهمة في ركلة الجزاء التي منحت فريقه هدف التعادل.

وأكدت إدارة الهلال أنها تحركت فورا بتقديم شكوى مدعومة بكافة المستندات التي تثبت عدم قانونية مشاركة اللاعب، بانتظار جلسة الاستماع المرتقبة خلال الساعات المقبلة.

وذكر الهلال أن الموساوي خضع لاختبار مكافحة المنشطات الذي أثبت تعاطيه مادة مدرجة في قائمة المواد المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، كما تنازل اللاعب لاحقا عن حقه في تحليل العينة الثانية، مما يعد اعترافا بصحة نتيجة تحليل العينة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) المتعلقة بمكافحة المنشطات، خاصة مع عدم تقديم أي استثناء طبي أو مبرر قانوني لاستخدام عقاقير تحتوي على تلك المادة.

وشدد الهلال على أن رفع الإيقاف عن الموساوي قبل المباراة مباشرة يعد انتهاكا جسيما لنزاهة المنافسة وتوازنها، مبديا دهشته من هذا الإجراء.

واختتم النادي السوداني بيانه بالتأكيد على إيمانه الراسخ بضرورة ممارسة كرة القدم في ظروف عادلة ومتساوية مع الاحترام الكامل للمبادئ الرياضية العالمية، مؤكدا اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان التحقيق الكامل وتحقيق العدالة والحفاظ على نزاهة البطولة القارية.

يذكر أن نهضة بركان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

