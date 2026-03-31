جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بفستان أسود ناعم

استعرضت النجمة جنيفير لوبيز إطلالتها المميزة التي اختارتها لعرضها المسرحي الأخير في لاس فيغاس والذي حمل عنوان The JLo show، والتي جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة والمبتكرة التي منحت إطلالتها المزيد من الفخامة والأنوثة.

وأطلت النجمة العالمية بفستان أسود ناعم بتصميم مجسم يبرز قوامها الممشوق وجسمها المشدود، وجاء ضيقاً بالكامل بقبة دائرية تمتد الى الخلف بحركة الأزرار الذهبية الناعمة مع فُتحة واسعة تكشف عن ظهرها، وفتحات جانبية من الأمام تعكس جرأتها وشخصيتها الاستعراضية، وينسدل الفستان بشكل مستقيم يبرز رشاقتها، مع أكمام طويلة مزينة بالريش عند الأطراف.

وأكملت جي لو إطلالتها الناعمة بمجوهرات ماسية عبارة عن قلادة ناعمة تزين رقبتها مع خواتم رقيقة وأقراط مرصّعة بحجر ماسي كبير متلألئ أضاف لمسة من الفخامة والجمال إلى طلّتها النهائية الناعمة التي اختارتها لما قبل عرضها الاستعراضي الفخم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جينيفر لوبيز تسريحة شعر بسيطة ورفعته بالكامل بحركة “الكعكة” العالية مع غرة أمامية غير مهندمة، وطبّقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان الترابية والبرونزية مع هايلايتر بارز عند الخدّين وأحمر شفاه قوي ولامع يبرز شفتيها.

