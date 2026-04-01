سيرين عبدالنور وابنتها تتألقان بصيحة الدنيم الأنيقة

كما كل عام، احتفلت النجمة سيرين عبد النور بأحد الشعانين مع عائلتها الصغيرة وحرصت على مشاركة تلك اللحظات الجميلة مع جمهورها على السوشيال ميديا.

اختارت النجمة اللبنانية إطلالة شتوية أنيقة تجمع بين النمط الكلاسيكي والكاجوال، فارتدت بليزر ناعمة مع “جيلي” قصيرة بأزرار باللون الأسود، ونسّقت معهما بنطالاً من الدنيم بتصميم مختلف بخطوط بارزة وبحركة السحاب الذهبي العريض، في قصّة كاجوال مميزة.

مجوهرات ناعمة تزيّن إطلالة سيرين

وأكملت سيرين إطلالتها بمجوهرات ناعمة عبارة عن قلادة ذهبية عريضة تزيّن رقبتها مع بروش ذهبي يزيّن طية قبة البليزر يحمل شعار yves saint laurent مع أقراط صغيرة الحجم تناسب طلّتها الكاجوال.

تاليا تتألق بالجاكيت القصيرة

وتألقت تاليا، ابنة سيرين بإطلالة شبابية تناسب سنّها، عبارة عن توب خفيفة باللون البنّي مع جاكيت قصيرة باللون البني “الكامل” مزيّنة بشراشيب عند الجبوب، ونسّقتهما مع بنطال من الجينز واسع الرِجلين.

ولفتت سيرين وابنتها الأنظار بجمالهما، حيث طبّقت الشابة الصغيرة مكياجاً خفيفاً مع أحمر شفاه ناعم يناسب سنّها، في حين اعتمدت النجمة اللبنانية مكياجاً يرتكز على الألوان الطبيعية الهادئة التي تبرز جمالها مع أحمر شفاه باللون الأحمر الخفيف.

وأرفقت سيرين عبد النور الصور العائلية بالتعليق: “هيك كانت شعنينتنا اليوم تحت الشتي والبرد بس قلوبنا مليانة دفا وسلام وصلاة لوطني لبنان”.

