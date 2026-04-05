طليقة يوسف الشريف تكشف حقيقة الخلافات بينهما

حسمت المؤلفة إنجي علاء، موقفها من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود خلاف بينها وبين طليقها الفنان يوسف الشريف، مؤكدة أن علاقتها به قائمة على الاحترام المتبادل.

وقالت إنجي، في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “بيني وبين أبو أولادي عشرة أكتر من 14 سنة، وعلاقتنا مبنية على الاحترام المتبادل بعد الطلاق الذي مرّ عليه سنتان ونصف، أما الظلم الذي تعرّضت له في عملي فهو منفصل تمامًا عن حياتي الشخصية”.

وجاء تعليق إنجي علاء بسبب نشرها في وقت سابق منشورًا تحدثت خلاله عن حجم الظلم الذي تعرّضت له، وعن بعض الأشخاص الذين تخلو عنها وتركوا مسؤولياتها وحدها في منتصف الطريق، ما دفع البعض الى الاعتقاد أن حديثها كان يقصد الفنان يوسف الشريف، الذي انفصلت عنه مؤخرًا.

كانت إنجي علاء، قد كشفت تأجيل مسلسلها الجديد “الراكون”، والذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته يوسف الشريف، غير انه توقف العمل به منذ الطلاق بينهما، حيث تم تحديد عام 2027 كموعد مبدئي لعرض العمل المنتظر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب التأجيل أو فريق العمل.

وعن فكرة تعاونها مع طليقها يوسف الشريف قالت إنجي علاء في تصريحات سابقة خلال تواجدها بمهرجان الجونة الماضي: “طبعًا ممكن لو الظروف سمحت أن إحنا نجتمع مع بعض، إحنا اشتغلنا مع بعض 15 سنة نجاحات كتيرة وعشرة كبيرة، ومسلسل (الراكون) قعدت سنتين ونص بكتبه، وهو جاهز وخد وقته في التحضير وهي خطة إنتاجية ومستنيين نشوف، المفروض بعد رمضان ده هيبدأوا يحضروا في العمل”.

