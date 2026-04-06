أصالة وشاكيرا وتامر حسنى.. نجوم متوقع ظهورهم فى مهرجان موازين المقبل

كشفت بعض وسائل الإعلام المغربية ، عن النجوم الذين من المقرر أن يتعاقد معهم مهرجان موازين خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات ضمن فعاليات المهرجان، الذى من المقرر أن يقام فى الفترة المقبلة.

وأشارت وسائل الإعلام ، إلى أن المهرجان بصدد اختيار كل من إليسا والشامي وشاكيرا وتامر حسني وأصالة، وهو ما يؤكد على قوة وأهمية مهرجان موازين.

مهرجان موازين

ويُعد مهرجان موازين من أبرز المهرجانات الموسيقية، حيث تأسس عام 2001، ويُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ويشارك فيه سنويًا نخبة من أبرز نجوم الفن العالميين والمحليين.

وقد أحيا حفل الافتتاح الفنانة أنغام العام قبل الماضي، بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات عن المشاركة فى هذا المهرجان .

وتقدم أنغام خلال الحفل عدد من الاغاني مقل اكتبلك تعهد ، يارتك فاهمني ، وغيرها من الاعمال المحببة لجمهورها المغربي الذى يشتاق لهذا اللقاء .

