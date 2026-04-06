زيدان يقترب من حلمه بتدريب منتخب فرنسا

يقترب زين الدين زيدان من العودة إلى عالم التدريب بعد فترة غياب، حيث بات على أعتاب تولي قيادة منتخب فرنسا خلال المرحلة المقبلة، في خطوة طال انتظارها من المدرب الفرنسي.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن زيدان توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب عقب نهاية مشوار ديديه ديشامب، الذي من المنتظر أن يرحل بعد كأس العالم 2026، لتكون البطولة المقبلة آخر ظهور له مع “الديوك”.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من ارتباط اسم زيدان بعدة أندية كبرى، حيث فضّل المدرب الفرنسي الانتظار من أجل تحقيق حلمه بقيادة منتخب بلاده، رافضًا أكثر من عرض للعودة إلى التدريب خلال الفترة الماضية.

وكان زيدان قد ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، رغم نجاحه الكبير مع الفريق، والذي تُوج خلاله بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وتؤكد التقارير أن زيدان حسم قراره بالفعل، في ظل اتفاق نهائي مع الاتحاد الفرنسي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، هذه المرة على مستوى المنتخبات، بعد تجربة ناجحة على صعيد الأندية.

صدى البلد