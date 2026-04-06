زد فى مواجهة قوية أمام المقاولون العرب بمجموعة الهبوط بالدورى

تُختتم منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني بمجموعة الهبوط في الدوري المصري، اليوم الإثنين، بمواجهة مرتقبة تجمع بين زد والمقاولون العرب في الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي، فى لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع البقاء

ويدخل فريق زد المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، خاصة أنه يتصدر جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة ، ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال حالة التركيز لدى لاعبيه من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في مشواره.

وفي المقابل، يطمح المقاولون العرب إلى الخروج بنتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل الحفاظ على حظوظه في الابتعاد عن مراكز الهبوط ، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 19 نقطة ، ويعتمد الفريق على خبرة لاعبيه في مثل هذه المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التنظيم الدفاعي الجيد واللعب على الهجمات المرتدة.

وتضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقاً بداية من المركز الثامن وحتى الـ 21 وهم على الترتيب: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ والإسماعيلي.

