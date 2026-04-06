الزمالك يستقر على عدم المشاركة فى السوبر والكؤوس الأفريقية لكرة اليد

استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال كرة اليد فى بطولتى السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية، المحدد لهما شهر مايو المقبل فى الكونغو.

يأتى الاستقرارعلى ذلك بعد قرار عدم المشاركة فى بطولتى أفريقيا للرجال والسيدات للكرة الطائرة، المقرر لهما فى إبريل الجارى، بسبب الأزمة المالية وسوء النتائج.

الأهلى يسعى للدفاع عن اللقبين

ويسعي الأهلي للدفاع عن كلا اللقبين، خاصة أنه حصد السوبر والكؤوس في النسخة التي أختتمت مايو الماضي على صالته ووسط جماهيره.

وحقق فريق الرجال لكرة اليد بالنادي الأهلي لقب بطولة أفريقيا الأخيرة للأندية عقب الفوز على منتدى درب السلطان المغربي في النهائي وحصد الميدالية الذهبية، فيما خسر فريق السيدات اللقب عقب الهزيمة من بترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة النهائية، ليحصده الميدالية الفضية للبطولة.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 37-14 في نصف نهائي بطولة أفريقيا.

