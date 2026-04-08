«مش بالمتابعين».. حلا شيحة تثير الجدل برسالة عن القيمة الحقيقية للإنسان

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة غامضة، تحدثت من خلالها عن مفهوم القيمة الحقيقية للإنسان بعيدا عن الأرقام والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حلا صورة لها عبر موقع «إنستجرام» وكتبت: «قيمتك الحقيقية ليست بعدد المتابعين الذين تصل إليهم، بل أفعالك الصادقة ونواياك الخالصة لله».

وكانت الفنانة حلا شيحة أثارت جدلا واسعا، مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعى وذلك بعدما وجهت رسالة تحدثت من خلالها عن فكرة الانفصال وحق الطرفين فى البحث عن الراحة النفسية.

وكتبت حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»: «الست أو الراجل من حقهم يتطلقوا لو فعلاً مش مرتاحين، ومن حقهم يدوروا على شريك لحياتهم.. وده مش بيقلل أبدًا من حبهم لأولادهم»، حيث اعتبره الجمهوره تعليقها دعوة لتفهم قرارات الانفصال بعيدا عن الأحكام المسبقة.

