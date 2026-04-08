بإطلالة حمراء.. رانيا يوسف تشارك جمهورها لحظات من رحلتها بالأقصر وأسوان (صور)

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها لحظات من رحلتها فى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الخامسة عشرة، حيث نشرت مجموعة من الصور ظهرت خلالها بين معالم سياحية خلال استقلالها كركب بالنيل.

ونشرت رانيا يوسف الصور عبر حسابها على منصة «X» وكتبت: «بين الأقصر وأسوان»، فى إشارة إلى تنقلها بين المدينتين.

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال حفل ختام دورته الخامسة عشرة، الفنانين الكبار سهير المرشدى ومحسن محيى الدين وسيف عبدالرحمن، ضمن برنامج تكريم «نجوم سينما يوسف شاهين» احتفالا بمئويته التى شهدت فعاليات كثيرة فى الدورة الخامسة عشرة، حيث حضر نجوم وأبطال سينما يوسف شاهين وعُرض لكل نجم منهم فيلم ضمن فعاليات المهرجان حضره مع جمهور الأقصر، فقد عرض فيلم «عودة الابن الضال» بمشاركة الفنانة القديرة سهير المرشدى، وفيلم «حدوتة مصرية» بطولة الفنان القدير محسن محيى الدين، وفيلم «الاختيار» بمشاركة الفنان القدير سيف عبد الرحمن.

واختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات دورته الخامسة عشرة، بحضور عدد من صناع السينما الأفريقية ونجومها، وأُعلنت جوائزه فى حفل قدمته الإعلامية السودانية تسنيم رابح والفنانة المصرية ياسمين الهوارى، وقبل إعلان الجوائز ناب السيناريست عبد الرحيم كمال عن وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكى، وألقى كلمتها فى حفل الختام، إذ أكدت أهمية المهرجان وأن السينما ليست مجرد فن بل لغة تعبر عن كل الشعوب، وأن الثقافة والفنون نقطة التقاء مهمة.

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من أمام نيل الأقصر بأحد الفنادق الكبرى بحضور كل النجوم والوفود الأفريقية جوائز دورته الـ15، وفى مسابقة الفيلم الطويل فاز فيلم «القصص»، لمدير التصوير وولفجانج ثالر، بجائزة أفضل إسهام فنى فى فيلم روائى طويل، التصوير السينمائى، وجائزة أفضل إسهام فنى فى فيلم روائى طويل، فئة التمثيل حصدها أحمد مالك عن فيلم «كولونيا»، والذى حصد أيضا جائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم «قناع توت عنخ آمون الذهبى»، للمخرج محمد صيام.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم «تمثال قناع توت عنخ آمون الفضى» لفيلم «ملكة القطن» إخراج سوزانا مرغنى (السودان).

أما جوائز مسابقة الفيلم القصير، فتم منح تنويهات خاصة لكل من «لا توقظ الطفل النائم» إخراج كيفن أوبير، السنغال، و«حكايتى مع شارع جيبّا» إخراج كاجو إيدهيبور، نيجيريا، أما جائزة أفضل إسهام فنى فكانت لفيلم «همسات من الريح» إخراج ريمى ريوموجابى، رواندا، وقناع توت عنخ آمون الفضى لفيلم «عائشة» إخراج سناء العلوى، المغرب، وقناع توت عنخ آمون الذهبى، لفيلم «أحلام دندرة» إخراج صابرين الحسامى، مصر.

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، والتى تنظم وتقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية جائزة باسم المخرج رضوان الكاشف لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية (تمثال توت عنخ آمون الفضى) وأعلن عنها النائب حسام المندوه، عضو اللجنة العليا للمهرجان، ونالها فيلم «قضاء الرب» من جنوب أفريقيا للمخرج (مايكل جيمس)، وفى مسابقة الدياسبورا حصل الفنان حسام داغر على تنويه خاص عن فيلم «40 يوم»، ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم (تمثال قناع توت عنخ آمون الفضى) لفيلم «الشعب الحارس» إخراج سيريل لو تورنير دى إيسون (بنين – فرنسا)، وجائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم (قناع توت عنخ آمون الذهبى) لفيلم «عيون غانا» إخراج بن برودفوت، الولايات المتحدة.

أما جوائز أفلام الصعيد، فقُسِّمت جائزة أحسن فيلم مناصفة بين فيلمى «الصابى» للمخرج إسلام عبد الجواد، و«البحث عن مأوى» للمخرج بيتر مراد حلمى، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فقُسِّمت أيضًا مناصفة بين فيلمى «فاطمة» للمخرج مهند دياب، و«رحلة عبر المتوسِّط» للمخرج يوسف طارق.

المصري اليوم