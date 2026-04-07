توسيع الشراكة الاستراتيجية بين جامعة إفريقيا العالمية والمركز الإفريقي للحوكمة و

بحث اجتماع مشترك بين جامعة افريقيا العالمية والمركز الإفريقي للحوكمة والسلام بالخرطوم امس ، برئاسة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والثقافية الدكتور محمد عثمان عبد الله، والدكتور محمود زين العابدين المدير العام للمركز الإفريقي للحوكمة والسلام. بحث توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمركز .

وأوضح دكتور محمود زين العابدين مدير المركز في تصريح (لسونا) ان الشراكة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في البحث العلمي، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وبناء القدرات، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز قضايا الحوكمة الرشيدة والسلام في القارة الإفريقية.

واشار الي ان الاجتماع ناقش مقترح مركز البحوث والدراسات الإفريقية بالجامعة بشأن تنظيم ندوة علمية حول الدبلوماسية الشعبية، وذلك بالتعاون مع المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، ومجلس الصداقة الشعبية العالمية، مبينا انه تم الاتفاق على إقامة الندوة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2026م، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والسلام والدبلوماسية الشعبية.

وشارك في الاجتماع من جانب الجامعة كل من الدكتور مزمل الريس من مكتب الشؤون العلمية، والأستاذ آدم النور عبد الرحمن من مركز البحوث والدراسات الإفريقية.

وحضر اللقاء من جانب المركز الأفريقي الدكتور تاج الدين بانقا خبير للشؤون السياسية الدستورية، والدكتور ابراهيم محمد عبد الرحيم خبير الشؤون الأفريقية، والأستاذ محمد عيس مناوي الخبير في قضايا البيئة.

سونا