مدير عام الإنتاج بسنار يؤكد ان القطاع الزراعي يمثل ركيزة الاقتصاد السوداني

تفقد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، المهندس نورالدين داؤود موسى، سير العمل بمشاريع تاما والعزازة وكركوج بمحلية السوكي، واطّلع على تشغيل البيارات واستمع إلى قضايا المزارعين.

وأعلن المزارعون موافقتهم على الدخول في الاستثمار بنظام الشراكة التعاقدية، مع السعي لمعالجة الخلافات السابقة ووضع خطة استثمارية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح مدير الإنتاج أن بيارة العزازة شهدت أعمالاً كبيرة وتضم طلمبة تعمل بكفاءة عالية، فيما يجري العمل في أخرى، مشيراً إلى وجود تنسيق بين المستثمرين والمزارعين لتحقيق عائد مجزٍ ودعم الأمن الغذائي، مع الإقرار بوجود تحديات في مشروع كركوج يجري العمل على معالجتها

وأكد أن القطاع الإنتاجي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، داعياً إلى إحكام العقود لضمان حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، شدد مدير المشاريع المروية المهندس محمد صديق على مضي الوزارة في معالجة التحديات والدخول بقوة في الموسم الزراعي، داعياً المزارعين لتكوين جمعيات زراعية لتسهيل التمويل والتعامل مع الجهات المختصة.

وأعرب مزارعو المشاريع عن ترحيبهم بالاستثمار واستعدادهم للعودة للإنتاج والانخراط في جمعيات زراعية، مثمّنين زيارة وفد الوزارة واهتمامه بقضاياهم.لوصولهم في موقعهم ومناقشة قضاياهم .

