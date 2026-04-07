المنصوري يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع اللحوم

اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري علي أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص والشراكات مع الجهات ذات الصلة لتنمية وتطوير قطاع اللحوم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمعهد التدريب الإقليمي لفحص وصحة درجات اللحوم أمس بالكدرو.

واستمع الوزير إلي شرح وافي من المدير العام للمحاجر وصحة اللحوم دكتور أمير جعفر لاضطلاع المعهد بدوره المنوط به.

وأكد الوزير أهمية المعهد في ترقية وتطوير إنتاج اللحوم المصنعة، مؤكداً استعداد الوزارة لتنفيذ استراتيجية المعهد لتنمية وتطوير فحص وصحة اللحوم، مشيرا أن الفترة التي تمر بها البلاد تتطلب الصبر والتضحية والعمل بالروح والهمة الوطنية

