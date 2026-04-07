لدى ترأسه الإجتماع الأول للجنة إنجاح الموسم الزراعي الحالي والي سنار يؤكد الإستع

ترأس والي ولاية سنار رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم الاجتماع الأول للجنة إنجاح الموسم الزراعي 2026 بحضور كل القيادات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة الإستعداد المبكر كأساس لانجاح الموسم الزراعي، داعيا لاستصحاب ايجابيات وسلبيات الموسم الزراعي السابق بالاستفادة من الإيجابيات ومعالجة السلبيات .

واشاد سيادته بعمل لجنة إنجاح الموسم الزراعي للعام 2025 رغم التحديات مؤكدا ان حكومة الولاية ستسخر كافة الإمكانات لإنجاح الموسم الزراعي .

وقال إن ولاية سنار غنية بمواردها موجها المديرين التنفيذيين للمحليات بتكوين لجان لإنجاح الموسم الزراعي مشيدا بادارات وزارة الزراعة وعملهم المتواصل مما أدى لنجاح الموسم الزراعي رغم التحديات التي واجهته .

من جهته أكد مدير عام وزارة المالية بولاية سنار نائب رئيس اللجنة د. محجوب احمد محمد أن هناك مؤشرات جيدة لإنجاح الموسم الزراعي ابرزها استقرار الوضع الأمني بولاية سنار وتوفر بعض مدخلات الإنتاج داعيا المزارعين للاستعداد المبكر، مؤكدا ان وزارة المالية تولي أمر الزراعة كل الاهتمام لافتا إلى أن ولاية سنار هي الولاية الثانية من حيث الإنتاج والزراعة .

من جانبه قدم مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار مقرر لجنة إنجاح الموسم الزراعي 2026 استعراض عن الموسم الزراعي السابق كما تلى مهام اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي 2026 المتمثلة في الوقوف على خطة الموسم الزراعي للمحصولات المختلفة للعام 2026 ومتابعة سير الموسم الزراعي الصيفي من حيث توفير المدخلات الزراعية من جازولين وتقاوي واسمدة وَمبيدات وتمويل زراعي اضافة للوقوف ميدانيا على سير الموسم الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترض سير الموسم الزراعي ومتابعة التأمين الزراعي مع الجهات ذات الصلة.

من جانبه قدم مدير الإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي والتدريب مهندس زراعي عاطف يوسف عرضا عن خطة وزارة الزراعه لتمويل الموسم الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج مستعرضا نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه الموسم الزراعي أبرزها ضعف التمويل وقال ان الخطة تستهدف زراعة (4.954.700) فدان منها (4.804.000) فدان للقطاع المطري و(150700) فدان المروي .

فيما أشاد رئيس اتحاد مزارعي ولاية سنار جعفر على يوسف بجهود لجنة إنجاح الموسم الزراعي للموسم الزراعي السابق واسهامها في إنجاح الموسم، مؤكدا استعداد المزارعين للدخول في الموسم الزراعي 2026 داعيا لتوفير التمويل المبكر للمزارعين، مؤكدا متابعتهم لذلك مع الجهات المختصة مشيدا بمستوى الحماية للموسم الزراعي السابق وتعاون الجهات الأمنية في ذلك .

