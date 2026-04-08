ابنة أنجلينا جولي تخطف الأنظار… نسخة عن والدتها في فيديو كليب كوري

أذهلت شيلوه جولي-بيت معجبي الكيبوب يوم الخميس بظهورها الأول في فيديو كليب أغنية “What’s a Girl to Do?” للمغنية دايونغ، عضوة فرقة Cosmic Girls. في الفيديو الترويجي الذي نُشر في 2 نيسان (أبريل)، بدت جولي-بيت، البالغة من العمر 19 عامًا آنذاك، نسخة طبق الأصل من أنجلينا جولي في التسعينيات.

على الرغم من أن الشبه بينهما قد وُصف مرارًا وتكرارًا، إلا أن إطلالة جولي-بيت في الفيديو كليب جعلتنا نرى الشبه أكثر من أي وقت مضى. فقد قام مصفف شعرها بتصفيف شعرها الأشقر بتسريحة مضفرة مشدودة، بينما أكمل فريق التجميل إطلالتها بمكياج عيون ذهبي، وبلاشر وردي، وظلال عيون دخانية مستوحاة من أوائل الألفية. من الشفاه اللامعة والضفائر الملساء إلى قميصها الأسود الدانتيل، قدمت جولي-بيت إطلالة تُذكّر بأيام جولي في دور لارا كروفت.

وبقطرة دم تتساقط على شفتها السفلى، بدت شخصية جولي-بيت وكأنها خرجت لتوها من معركة رقص، وهي تتكئ للخلف وتراقب ما يحدث في بقية الليلة. ورغم أن ظهور جولي-بيت في الإعلان الترويجي لم يدم سوى ثوانٍ معدودة، إلا أن شفتها الممتلئة وعينيها الزرقاوين اللامعتين كانتا تُشبهان جولي بشكلٍ لافت.

ورغم أن جولي وابنتها نادراً ما تظهران معاً في الأماكن العامة، إلا أن المرات القليلة التي شوهدتا فيها جنباً إلى جنب كانت مثيرة للدهشة. تُعد جولي-بيت ووالدتها واحدة من بين العديد من ثنائيات الأمهات والبنات في هوليوود اللواتي يُمكن اعتبارهن توأماً، مثل ريس ويذرسبون وآفا فيليب، وكايا جربر وسيندي كروفورد، وكيت هدسون وغولدي هاون.

وبصفتها راقصة ومصممة رقصات محترفة، استعرضت جولي-بيت مهاراتها الراقصة في مناسبات عديدة. ومن أبرزها عروضها على أنغام أغاني “About Damn Time” لليزو، و”Shivers” لإد شيران، و”Moves Like Jagger” لمارون 5، و”APT.” لروزي وبرونو مارس في مجمع ميلينيوم للرقص في ستوديو سيتي، كاليفورنيا. ونظرًا لأن فكرة فيديو دايونغ تبدو وكأنها تدور حول مسابقة رقص، فإننا نأمل أن نرى جولي-بيت تستعرض المزيد من إيقاعها وحركاتها في الفيديو الكامل، المقرر إصداره يوم الثلاثاء 7 أبريل.

في هذه الأثناء، سنعيد مشاهدة الفيديو الترويجي الذي مدته 26 ثانية لنلقي نظرة أخرى على ظهور جولي-بيت المميز.

