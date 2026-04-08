شاهد بالفيديو.. سوداني يصطحب زوجاته لحضور فاصل كوميدي مع “كابوكي” ويثير غضب الجمهور بعد تصريحه (زوجاتي معجبات بهذا الرجل)

2026/04/08
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تسبب في موجة غضب كبيرة داخل التعليقات المصاحبة للمقطع المتداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شاب سوداني, رفقة فتاتين, في مقابلة مع الكوميديان ونجم الإعلانات المعروف “كابوكي”.

وزعم الشاب أن الفتاتين زوجاته حسب حديثه لكابوكي, وأكد الرجل للكزميديان أن زوجاته معجبات به الأمر الذي أثار غضب الجمهور الذي هاجم الشاب بسبب جملته التي قالها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد شكك بعض المعلقين في أن يكون الشاب متزوج من الفتاتين مؤكدين أن الأمر جاء في إطار الفكاهة والمزاح.

محمد عثمان _ النيلين

Promotion Content

