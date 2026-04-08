غضب واسع بعد ظهور نساء يقتحمن منازل مهجورة في الخرطوم والشارع يغلي

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من النساء وهن يدخلن منزلًا خاليًا في الخرطوم عبر نافذة، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة بشأن تزايد السرقات في الأحياء السكنية.

وبحسب ما وثقه الفيديو، تسللت النساء إلى المنزل مستغلات غياب سكانه، قبل أن يتمكن عدد من الأهالي من ضبطهن داخل المبنى. وقالت مصادر محلية إن المواطنين سلّموا المشتبه بهن إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر سكان في المنطقة أن المنازل غير المأهولة أصبحت هدفًا متكررًا لعمليات السرقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الأمنية ساهم في تزايد هذه الحوادث. وطالبوا بتشديد الإجراءات لحماية الممتلكات، خصوصًا في المناطق التي شهدت نزوحًا واسعًا.

وعبّر مستخدمون على منصات التواصل عن قلقهم من انتشار هذه الظاهرة، معتبرين أن تكرارها يعكس تحديات أمنية متصاعدة في العاصمة. ودعوا إلى تفعيل دور اللجان المجتمعية وتعزيز وجود الشرطة في الأحياء السكنية.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه أجزاء من الخرطوم ارتفاعًا في معدلات الجريمة، خصوصًا في المنازل المهجورة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأجهزة الأمنية والسكان.

