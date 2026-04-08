تصريح جديد من وزير التربية حول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026

قال وزير التعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر إن عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 560 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 3 آلاف مركز داخل السودان وخارجه.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء في الخرطوم أن الامتحانات ستبدأ في 13 أبريل 2026.

وقال إن ولاية الخرطوم تضم 153 ألف ممتحن، مقارنة بـ 30 ألف طالب وطالبة في العام السابق، مشيراً إلى أن الزيادة تعكس عودة أعداد كبيرة من الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وأكد الوزير اكتمال تجهيز الداخليات والخدمات اللازمة لاستضافة طلاب دارفور في الولايات التي توصف بالآمنة.

وأضاف أن أرقام الجلوس وصلت إلى المدارس ومراكز الامتحانات، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بصرف حافز شهر للمعلمين إضافة إلى راتب شهر من المتأخرات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على تحسين بيئة العمل في المدارس وتفعيل قرار تخصيص نافذة خاصة للمعلمين في مراكز استخراج الرقم الوطني والجوازات.

وقال الوزير إن رئيس الوزراء اطمأن على ترتيبات الوزارة لضمان انطلاق الامتحانات في موعدها.

وتُجرى هذه الدورة للمرة الثالثة في ظل الظروف الأمنية الراهنة، بعد الامتحانات المؤجلة في نهاية 2024 والدورة الثانية في يونيو 2025.

وفي سياق متصل، ذكرت مبادرة إنقاذ طلاب الشهادة السودانية أن نحو 280 ألف طالب لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية في دارفور وكردفان، خصوصاً في المناطق الواقعة خارج سيطرة القوات المسلحة.

