لواء متقاعد في الجيش يكشف عن خروج ياسر العطا من مجلس السيادة

قال اللواء المتقاعد في الجيش السوداني كمال إسماعيل إن التغييرات التي أجراها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في قيادة القوات المسلحة جاءت في توقيت غير مناسب، معتبرًا أن الخطوة مرتبطة بتعثر العمليات العسكرية على الأرض.

وأوضح إسماعيل في تصريح لجريدة الشرق الاوسط أن إحالة ضباط كبار وتعيين آخرين في مواقع قيادية قد يكون نتيجة الحاجة إلى وضع خطط جديدة بعد عدم تحقيق تقدم ميداني، مشيرًا إلى أن تغيير رئاسة هيئة الأركان يهدف إلى إعادة ترتيب القيادة العسكرية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن تعيين عضو مجلس السيادة ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان يعني عمليًا انتهاء عضويته في المجلس، لأن قانون القوات المسلحة لا يسمح بالجمع بين منصب سياسي وآخر عسكري في الوقت نفسه. وقال إن هذا التطور قد يشير إلى احتمال حل مجلس السيادة إذا مضت الترتيبات في هذا الاتجاه.

وأشار إسماعيل إلى أنه في حال اتخاذ قرار بحل المجلس، فإن الفريق شمس الدين كباشي، بحكم أقدميته داخل المؤسسة العسكرية، قد يكون المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان في المرحلة المقبلة.

