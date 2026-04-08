خبير استراتيجي: ترتيبات سياسية جديدة قد تغيّر شكل الحكم بعد قرارات البرهان الأخيرة

قال خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إن التغييرات التي أجراها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في قيادة الجيش ترتبط بترتيبات سياسية يجري العمل عليها داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب كونها جزءًا من دورة التبديل العسكري المعتادة.

وأوضح مجذوب في تصريحات لجريدة الشرق الاوسط أن تعديل هيئة الأركان يُنفذ عادة كل عامين، لكنه قد يتأثر بالظروف الاستثنائية مثل الحرب الدائرة في البلاد. وأضاف أن تعيين الفريق ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان في هذا التوقيت يشير، وفق تقديره، إلى وجود ترتيبات سياسية قيد الإعداد.

وقال إن مصادر متعددة تتحدث عن احتمال إجراء تعديل في رأس الدولة، بما في ذلك سيناريو حل مجلس السيادة والعودة إلى نظام رئاسة الجمهورية، وهو ما قد يترتب عليه إعادة توزيع أعضاء المجلس في مواقع أخرى داخل الدولة.

وأشار مجذوب إلى أن التغيير في قيادة الجيش لقي ردود فعل إيجابية داخل الأوساط العسكرية والسياسية والشعبية، معتبرًا أن الخطوة تُقرأ في سياق إعادة تنظيم هياكل القيادة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

