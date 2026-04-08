عودة للدفاع عن أداء كامل إدريس..(ما هو باين)..!

د. مرتضى الغالي

عذراً…لم أكن أود أن أعود لكلام الأخ حسام عثمان محجوب حول (مؤتمر ميونخ وكامل إدريس) فالأمر لا يستحق..! لولا أنه عاد للحديث عنه مجدداً في رده على مقال رصين كتبه الأستاذ “محمد عمر محمد الخير” الذي كان انصع مني بياناً في إيراد حقيقة ما دار في هذا الصدد..!

وأنا والله لم التق بالأستاذ محمد عمر الخير ولم أتشرف بمعرفته؛ ولكن صدق مَنْ قال (إن الحق لا يعدم نصيراً)..!

عاد الأخ حسام مجدداً لتكرار ما قاله سابقاً بأننا ارتكبنا أخطاء فادحة (ربما يقصد في حق كامل إدريس ورحلته إلى ميونخ)..ووصف الأخ حسام ما كتبناه بـ(القصور المهني)..وأقول له وأنا مرتاح الضمير إن ما كتبته كان صادقاً وملتزماً بحقيقة ما جرى..جفّت الأقلام وطويت الصحف..!

سونا