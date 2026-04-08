تنفيذي الدامر يؤكد على أهمية تأهيل وصيانة مسلخ الدامر ومواكبته للمواصفات الصحية

أكد الأستاذ عبدالباسط محمد الأمين المدير التنفيذي لمحلية الدامر على أهمية تأهيل وصيانة مسلخ الدامر ومواكبته للمواصفات الصحية الحديثة لضمان وصول لحوم مطابقة للمعايير الصحية إلى المستهلكين .

جاء ذلك لدى تفقده اليوم الوضع الراهن للمسلخ بحضور ومشاركة الدكتورة وصال عبدالماجد مدير إدارة الثروة الحيوانية بالولاية واللجنة المكلفة بمتابعة بيئة العمل بمسلخ الدامر برئاسة الأستاذ عائد عبدالكافي.

ووجه المدير التنفيذي لمحلية الدامر بمعالجة مشكلة الصرف الصحي فورا وتأهيل وصيانة البنية التحتية للمسلخ وتطبيق معايير صحية صارمة للذبح والتخلص الآمن من النفايات لضمان سلامة اللحوم، كما وجه بالمتابعة اللصيقة لوضعية المسلخ وتعزيز الرقابة الصحية لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك .

فيما كشفت الدكتورة وصال عبدالماجد مدير إدارة الثروة الحيوانية بالولاية عن خطة لتأهيل المسالخ ومساطب الذبيح وتطويرها كأولوية صحية واقتصادية ملحة اذ تشكل خط الدفاع الأول لضمان سلامة اللحوم التي يتناولها المواطنين.

