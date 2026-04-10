بسبب أزمة عيش بشوقك.. تامر حسني يرد على حمادة هلال

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من تصريحات حمادة هلال التى يعتذر فيه له بعد أزمة أغنية “عيش بشوقك” التى غناها تامر حسني وحققت نجاحا كبيرا.

وقال تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: حبيبي یا حمادة انت صاحب عُمر وراجل محترم طول عمرك، بعد كلامك ده أنا نسيت أي زعل لإني شايفك بتتكلم من قلبك شكرا ليك يا حبيبي.

جاءت تصريحات حمادة هلال الأخيرة عقب موجة الجدل التي أثيرت بسبب حديثه السابق، الذي تضمن انتقادًا لتامر حسني وكذلك لشاعر وملحن الأغنية.

وأوضح حمادة أنه كان قد بذل مجهودًا كبيرًا في التحضير للعمل وتجهيزه، إلا أن ظروف مرض والدته وانشغاله بمرافقتها ومتابعة حالتها الصحية حالت دون استكمال المشروع.

وأشار إلى أن هذه الملابسات دفعت صُنّاع الأغنية إلى إسنادها لاحقًا إلى تامر حسني، الذي تولى تقديمها بصوته.

صدى البلد