هل تورطت الخطوط الجوية الإثيوبية في نقل مرتزقة الى السودان؟

تشهد الخطوط الجوية الإثيوبية ضغوطاً متزايدة بعد أن تصاعدت مطالب من منظمات دولية ومؤسسات حقوقية بفرض عقوبات عليها، على خلفية اتهامات بتورطها في نقل مرتزقة إلى مناطق نزاعات مسلحة مرتبطة بالسودان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن عمليات النقل المزعومة شملت عناصر تابعة لمليشيا الدعم السريع، عبر مسارات معقدة امتدت بين تشاد وإثيوبيا مروراً بمنطقة أصوصا، وكذلك عبر خطوط تربط تشاد بجنوب السودان وصولاً إلى الحدود السودانية في اتجاه ولايتي كردفان والنيل الأزرق.

المصادر نفسها أشارت إلى أن الشركة متهمة أيضاً بنقل مقاتلين إثيوبيين نحو الحدود مع إقليم تيغراي وإريتريا، ما يثير مخاوف من استخدام الناقل الوطني الإثيوبي في أنشطة عسكرية تتعارض مع القوانين الدولية وتعرضها لعقوبات محتملة.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة لإثيوبيا، حيث يضع الملف ضغوطاً إضافية على الحكومة وسط دعوات متزايدة لمساءلة الشركة الوطنية عن دورها في النزاعات الإقليمية.

