إنجاز طبي نادر.. عملية جراحية معقدة تنقذ حياة سيدة في السودان

في إنجاز طبي نادر، تمكن فريق جراحي بمستشفى القضارف التعليمي من استئصال ورم ضخم يزن نحو أربعين كيلوغراماً من جسد سيدة كانت تعاني منذ فترة طويلة من مضاعفاته الصحية. العملية التي استغرقت قرابة خمس ساعات وصفت بالمعقدة والحرجة، لكنها انتهت بنجاح كامل واستقرار حالة المريضة بعد التدخل.

العملية شارك فيها عدد من الأطباء المتخصصين في النساء والتوليد والجراحة العامة، من بينهم الدكتورة هناء بن عوف والدكتور سامي الصافي والدكتور السمؤال الدرديري، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الأستاذ محمد نور، ومجموعة من الكوادر الطبية المساعدة. التنسيق العالي بين أعضاء الفريق كان عاملاً أساسياً في إنجاح هذا التدخل الجراحي الذي حظي بإشادة واسعة داخل المستشفى.

النجاح الذي تحقق يعكس مستوى الكفاءة الطبية والتكامل بين التخصصات داخل مستشفى القضارف، ويؤكد قدرة المؤسسات الصحية السودانية على التعامل مع الحالات المعقدة وتقديم خدمات علاجية متقدمة رغم التحديات.

