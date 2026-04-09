فنانون يواجهون الإخلاء من مقر إقامتهم ببورتسودان

في مدينة بورتسودان، وجد عدد من الفنانين والدراميين أنفسهم أمام واقع جديد بعد أن طُلب منهم إخلاء مدرسة الرباط، التي اتخذوها مأوى منذ اندلاع الحرب. القرار أثار قلق الوسط الفني، خاصة وأن المدرسة كانت بمثابة مقر إقامة مؤقت وفر لهم الاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الممثل عبد السلام جلود أوضح أن المجموعة قررت مغادرة المكان دون الدخول في أي مواجهة أو تصعيد، لكنه شدد على ضرورة أن تتدخل الجهات المختصة لدعم الفنانين والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة. وأكد أن الفنانون جزء من المجتمع، وأن توفير مأوى آمن لهم يمثل مسؤولية جماعية في ظل الظروف الإنسانية التي فرضتها الحرب.

الواقعة سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الفنانون في السودان، حيث تتداخل الأزمة الإنسانية مع معاناة المبدعين الذين يسعون للحفاظ على رسالتهم الفنية رغم ضغوط النزوح وفقدان الاستقرار.

