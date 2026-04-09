تغيرات ملحوظة في طقس السودان حتى السبت تشمل رياح مغبرة وامطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، الخميس، توقعات الطقس للأيام من 9 إلى 11 أبريل 2026، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في شمال البلاد وشمال الأواسط، مع تباين بين الاستقرار والارتفاع الطفيف في بقية المناطق.

وقالت الهيئة إن طقس الخميس سيكون معتدلًا خلال النهار في الولاية الشمالية وساحل البحر الأحمر، بينما تسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في بقية الولايات. وأشارت إلى نشاط رياح مثيرة للغبار على طول ساحل البحر الأحمر، مقابل نشاط خفيف للرياح في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وشمال شمال دارفور.

وأضافت أن أمطارًا خفيفة متوقعة في أقصى جنوب ولاية غرب كردفان خلال اليوم ذاته.

وبشأن التوقعات ليوم الجمعة 10 أبريل، ذكرت الهيئة أن معظم أنحاء البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة على ساحل البحر الأحمر وفي المناطق الشمالية والشمال الغربي، مقابل طقس حار نسبيًا إلى حار في بقية الولايات.

أما يوم السبت 11 أبريل، فتوقعت الهيئة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة في شمال البلاد وشمال الأواسط، مع استمرار الانخفاض الطفيف في بقية المناطق. وأوضحت أن الأجواء ستكون حارة في منتصف النهار خصوصًا في شرق البلاد وجنوب شرقها، بينما تتراوح بين معتدلة وحارة نسبيًا في بقية أنحاء السودان.

الانتباهة