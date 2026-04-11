على أنغام «أعز الناس».. علاء مرسي يشارك صورة مع هنيدى من كواليس «الجواهرجي»

شارك الفنان علاء مرسى جمهوره صورة من كواليس تصوير فيلم «الجواهرجي»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.

ونشر “مرسي” صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدي على أغنية «أعز الناس» عبر ستوري حسابه الرسمي إنستجرام.

موعد طرح فيلم «الجواهرجي» فى السينمات

ومن المقرر طرح فيلم الجواهرجي في دور العرض السينمائي المصري في عيد الأضحى 2026، وذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات.

قصة وأبطال فيلم «الجواهرجي»

يشهد فيلم الجواهرجي عودة قوية لـ محمد هنيدي ومنى زكي في السينما، بعد غيابهم من الظهور على الشاشة عدة سنوات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جواهرجي يواجه العديد من المشاكل بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

ويشارك في بطولة فيلم «الجواهرجي» كوكبة من نجوم الفن أبرزهم الفنان محمد هنيدي، ومنى زكي، إلى جانب أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وتارا عماد، نانسى نبيل. الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيرى.

