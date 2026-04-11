السودان في قلب أزمة جوع غير مسبوقة

يعيش السودان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، إذ حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 19 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي من أصل نحو 45 مليون نسمة. البرنامج أعلن إعادة تشغيل مكتبه القطري في الخرطوم بعد أن ظل يعمل من بورتسودان منذ اندلاع الحرب، في خطوة تعكس تحسناً نسبياً في الأوضاع داخل العاصمة.

كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، قال عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس والمدير القطري الجديد عبد الله الوردات، إن الخرطوم بدت مختلفة عن زيارته السابقة قبل ستة أشهر، حيث ظهرت مؤشرات على عودة النشاط تدريجياً، والمطار يعمل، والناس يعودون إلى منازلهم لإعادة بناء حياتهم.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار الصراع في مناطق واسعة من البلاد يفاقم الأزمة الغذائية، ويجعل السودان في مواجهة ما وصفه بـ”أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم”.

