هيئة علماء السودان تبطل إجراءات انتخاب رئيس جديد

في بيان أثار جدلاً واسعاً، أعلنت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان رفضها للإجراءات التي جرت مساء الخميس لانتخاب رئيس جديد للهيئة، ووصفتها بأنها تجاوز خطير للنظم المؤسسية واستغلال غير مقبول لثقة العلماء. البيان شدد على أن ما حدث يمثل خروجاً عن الأطر القانونية والأعراف التنظيمية، ويهدد وحدة الكيان العلمي في وقت حساس.

الهيئة أوضحت أن البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن تولى الرئاسة بالإنابة عقب وفاة الرئيس السابق مطلع أبريل الجاري، وفقاً للوائح، وأصدر قرارات أعادت ترتيب القيادة، بينها تعيين الدكتور خالد آدم شيخة أميناً عاماً بالإنابة، ومباشرة الأستاذ محمد يوسف حامد مهامه مساعداً للشؤون المالية، مع إعفاء البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن من منصبه.

لكن الأخير دعا بشكل مفاجئ إلى مؤتمر انتخابي خلال 48 ساعة، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة سلوكاً غير منضبط ومخالفاً للقوانين، مذكّرةً بأن المفوضية كانت قد أبطلت اجتماعاً مماثلاً في أغسطس 2025 لعدم قانونيته. الهيئة حذرت من الاستجابة لهذه الدعوات، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لإضعاف وحدة العلماء.

وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة مفوضية العون الإنساني التدخل العاجل لإعلان بطلان هذه الخطوات، ودعت العلماء إلى توحيد الصف وتجنب الانقسام، مؤكدة تمسكها بالنظام الأساسي والشرعية المؤسسية.

الانتباهة