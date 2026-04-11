69 قارورة و22 جوالًا مميتا .. ما الذي عُثر عليه قرب حي دغيم؟ تحقيق عاجل يهز وادي حلفا

فتحت السلطات في وادي حلفا تحقيقًا رسميًا بعد العثور على نفايات كيميائية ملقاة قرب حي دغيم جنوب منطقة المجراب، وفق ما أفادت به جهات محلية تابعت الواقعة.

وقالت مصادر من المنطقة إن فرقًا مختصة عاينت الموقع عقب البلاغ، مشيرة إلى توقيف سائق “تكتوك” اعترف بنقل المخلفات إلى المكان. وأوضحت التحريات الأولية أن المواد تعود إلى معمل تابع لكلية علوم الأرض والتعدين.

وبحسب الجهات الفنية، جرى جمع 69 قارورة و22 جوالًا من مخلفات “الكرتة”، قبل تسليمها إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النقاش حول المخاطر البيئية في وادي حلفا، خاصة بعد قضايا سابقة تتعلق بمواقع معالجة السيانيد في المنطقة، والتي أثارت مطالبات متكررة بتشديد الرقابة على الأنشطة ذات الصلة.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد المسؤوليات واستكمال الإجراءات القانونية.

الانتباهة