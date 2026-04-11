مايكروسوفت تُعيد ترتيب أوراقها فى ويندوز 11.. Copilot يتراجع خطوة

بدأت مايكروسوفت فعليًا في تقليل الظهور المبالغ فيه لمساعدها الذكي Copilot داخل نظام Windows 11، في خطوة تعكس استجابة واضحة لانتقادات المستخدمين خلال الفترة الماضية.

في التحديث الجديد لتطبيق المفكرة (Notepad)، لم يعد اسم Copilot ظاهرًا كما كان، حيث تم استبداله بقائمة جديدة تحمل اسم “أدوات الكتابة” ، هذه الأدوات لا تزال تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنها أصبحت أكثر بساطة واندماجًا دون إبراز العلامة التجارية بشكل مباشر، حتى الأيقونة تغيّرت من شعار Copilot إلى رمز قلم .

والأهم من ذلك، أن مايكروسوفت أزالت الإشارات المباشرة للذكاء الاصطناعي من الإعدادات، ونقلت خيار التحكم في هذه الأدوات إلى قسم “الميزات المتقدمة”، مما يمنح المستخدم حرية أكبر في تشغيلها أو إيقافها.

لماذا هذا التغيير؟

جاءت هذه الخطوة بعد شكاوى متزايدة من المستخدمين، الذين اعتبروا أن Copilot:

يتم فرضه داخل التطبيقات بشكل مزعج .

لا يقدم تجربة موحدة أو متناسقة .

يضيف تعقيدًا بدلًا من التبسيط .

ولهذا، أعلنت الشركة نيتها إزالة ما وصفته بـ “نقاط الدخول غير الضرورية” للمساعد الذكي.

أين بدأ التغيير؟

التعديلات لم تقتصر على المفكرة فقط، بل بدأت تمتد إلى عدة تطبيقات أساسية مثل:

أداة القص (Snipping Tool) .

تطبيق الصور .

الويدجت (Widgets) .

وقد تم بالفعل إزالة زر Copilot من بعض هذه الأدوات، في إشارة إلى توجه جديد أكثر هدوءًا في دمج الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت لا تتخلى عن الذكاء الاصطناعي، لكنها تحاول تقديمه بشكل أقل إزعاجًا ، وأكثر مرونة وأقرب لاحتياجات المستخدم الفعلية.

