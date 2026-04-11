شابان يفقدان حياتهما في دحيل الدابي… والملابسات ما تزال غامضة بشرق دارفور

قُتل شابان يوم الخميس في منطقة دحيل الدابي جنوب أبو مطارق بمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور ، بعد العثور عليهما مصابين بطلقات نارية، وفق إفادات شهود عيان.

وقال الشهود إن الجثتين وُجدتا في موقع الحادث وعليهما آثار إصابات مباشرة بالرصاص، دون توفر معلومات حول ملابسات الواقعة أو الجهة المسؤولة عنها.

وتشهد محلية بحر العرب حالة من عدم الاستقرار الأمني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط مخاوف من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ويأتي الحادث في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجه المجتمعات المحلية في دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على ولاية شرق دارفور منذ عام 2024، مع استمرار تراجع الأوضاع الأمنية في الإقليم.

