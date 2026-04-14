لاعبات الجمباز الإيقاعي الروسيات يحصدن 4 ميداليات في مرحلة كأس العالم – فيديو

حققت اللاعبات الروسيات إنجازا مميزا بحصدهن أربع ميداليات متنوعة في ختام مرحلة كأس العالم للجمباز الإيقاعي التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.وتألقت الروسية ماريا بوريسوفا بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام متفوقة على البطلة الأولمبية الحالية داريا فارفولوميفا ممثلة ألمانيا، كما نالت بوريسوفا الميدالية الفضية في تمرينات الطوق.

وعلى صعيد المنافسات الجماعية، نجح الفريق الروسي في إضافة ميداليتين جديدتين إلى رصيده، حيث حصد فضية نهائي تمرينات 5 كرات، وبرونزية نهائي في نهائي منافسات الطوق الثلاثي ونهائي منافسات الصولجان الثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبات الروسيات شاركن في هذه البطولة تحت الاسم والعلم المحايد، وفقا للوائح الاتحاد الدولي للجمباز، لكن ذلك لم يمنعهن من إثبات جدارتهن وتقديم مستويات فنية راقية أهلتهن للصعود إلى منصة التتويج في أكثر من مناسبة.

Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Ташкенте: золото, два серебра и бронзу. Все спортсменки — воспитанницы академии Алины Кабаевой. Это их первое выступление на этапах Кубка мира. Они принимали участие в нейтральном статусе pic.twitter.com/fGj24nEiqK — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) April 13, 2026

