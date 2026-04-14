بنك السودان المركزي يحدد موعداً نهائياً لتداول عملة الـ1000 والـ500 القديمة

في خطوة جديدة لتنظيم تداول العملة، أعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال الطبعات القديمة لفئتي الألف والخمسمائة جنيه في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إلى جانب استكمال محليات ولاية النيل الأبيض، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 15 مايو المقبل. البنك أوضح أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى قانون 2002، وتهدف إلى حماية العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني.

